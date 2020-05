Sorrento ( Napoli ) Ieri alle 13:40 da un portone in via degli aranci é stata rubata una bicicletta elettrica blu. Era nel palazzo anche con un catenaccio. É stata fatta denuncia e questa è la prima foto del ladro. Le indagini continueranno e si farà di tutto per trovare il delinquente che di questi tempi pensa bene di rendere la situazione ancora peggio di quello che già sia.