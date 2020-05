Sorrento. Rosario Fiorentino:Basta ritardi e latitanza! Federalberghi  si adoperi al più presto sui fondi dell’Ente Bilaterale a favore dei lavoratori del turismo.

L’Associazione e il Presidente Iaccarino sollecitino l’Ente Bilaterale del turismo affinché intervenga con le risorse del “Fondo a sostegno del reddito” per aiutare i dipendenti del settore turismo rimasti senza lavoro. Gli albergatori si adoperino a presentare relativa domanda di accesso.Previsto uno stato di agitazione per il 31 maggio.

Sorrento – Dopo settimane di polemiche sui limiti e ritardi di un organismo fortemente criticato da centinaia di migliaia di lavoratori stagionali del turismo, un settore in questo momento, in grandissima difficoltà economica, giunge ancora una volta l’appello di Rosario Fiorentino (Segretario Provinciale del Sindacato Flaica Cub) rivolto al Presidente di Federalberghi Campania e Penisola sorrentina, Costanzo Iaccarino. In una nota scritta, Fiorentino ricorda al Presidente Iaccarino che l’Ente Bilaterale territoriale è tenuto alla formazione di un “Fondo sostegno al reddito” al quale è destinato il 30% della quota contrattuale di servizio per il finanziamento stesso. Dal regolamento , come più volte ribadito, emerge che gli interventi del fondo sono destinati al sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi , processi di ristrutturazione, riorganizzazione aziendale, da periodi di sospensione attività. Sembra chiaro che l’attuale drammatica situazione di crisi del lavoro da turismo, rientri in tali condizioni. A tale proposito Fiorentino evidenzia che sebbene nel comunicato diramato la scorsa settimana dall’Ente Bilaterale del Turismo della Regione Campania, si pubblicizza lo stanziamento di 350mila euro a favore di imprese e dipendenti (attività di formazione ed informazione sui protocolli anti-Covid in collaborazione con personale medico specializzato; campagna promozionale avente ad oggetto le misure anti-Covid adottate dalle imprese turistiche, a tutela del personale e della clientela), da una attenta lettura si evince che neanche un euro è stato stanziato per i dipendenti rimasti senza lavoro. Di fronte a tale imprevedibile scenario Fiorentino, tuttavia ricorda al Presidente Iaccarino, affinché i lavoratori possano accedere ai fondi dell’Ente Bilaterale, bisogna che la richiesta sia effettuata dal datore di lavoro. Pertanto sarebbe quanto mai opportuno che la Presidenza inviasse una apposita circolare a tutti gli imprenditori alberghieri, affinché si adoperino in tal senso. In modo tale da far giungere ai propri dipendenti il sostegno al reddito spettante. Soldi che in effetti rappresentano parte dei contributi che mensilmente i lavoratori del turismo, si vedono sottratti dalla busta paga per finanziare proprio l’Ente bilaterale. Nel frattempo Rosario Fiorentino, comunica anche la decisione di proclamare uno stato di agitazione per la mattinata del giorno 31 maggio a Piazza Sant’Antonino. Quindi la palla passa ora la Presidente Iaccarino, affinché si adoperi in modo concreto per assicurare , in un tale gravissimo momento, una boccata di ossigeno a tante famiglie di lavoratori stagionali del turismo, il cui futuro continua a presentarsi sempre più indecifrabile. – 12 maggio 2020 – salvatorecaccaviello.