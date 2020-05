Sorrento. Risse e ragazzi correre con le moto. Mario Gargiulo “Il Comune intervenga, per il futuro si riprendano gli spazi”

Sorrento. Intervento dell’ex assessore Mario Gargiulo , candidato sindaco della Città del Tasso.

“Su certe situazioni non ci si può nascondere dietro l’emergenza, vanno affrontate subito a prescindere dalle disposizioni legate al Corona Virus. Parlo di sicurezza, e in particolare dei brutti episodi che stiamo vedendo in Piazza Lauro.

Dopo le risse del weekend, oggi ho visto un gruppo di ragazzi sfrecciare ad altissima velocità con motorini e moto di grande cilindrata sfiorando i pedoni. Sono dovuti intervenire alcuni papà presenti, tra cui il sottoscritto, per tutelare i bambini e calmare gli animi dei ragazzi, che hanno anche accennato una reazione violenta. Io sono sempre dalla parte dei giovani, ma quando si supera il limite bisogna riconoscerlo. Questa non è movida, non è divertimento, è solo un pessimo modo di dare sfogo alla noia.

Spero che l’Amministrazione prenda provvedimenti sul breve termine, perché invece sul lungo voglio assolutamente portare una proposta seria, che permetta ai ragazzi sorrentini che si divertono in maniera sana di riprendersi i loro spazi.”