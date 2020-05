Sorrento riparte da Refood e la sua pizza con farina Molini Costa d’Amalfi

Sorrento riparte anche da Refood, locale elegante, staff professionale, piatti colmi creatività e dedizione al proprio lavoro in cucina. Una cucina che esalta la freschezza dei prodotti tipici del territorio e che, grazie allo chef, riesce contemporaneamente ad essere innovativa e moderna.

Da pietanze da favola fino ad una pizza altrettanto apprezzata, realizzata con farina Molini Pizzuti Costa d’Amalfi, l’ ideale per la realizzazione di impasti di media/lunga lievitazione. Dopo la cottura l’impasto presenta un colore dorato, una spiccata alveolatura ed un ottimo sviluppo del cornicione.

L’aspetto che colpisce di più è l’accoglienza di questo locale. Più che un ristorante sembra una vera e propria famiglia, quella dei Savarese. Tutto ciò per arrivare ad uno staff eccezionale, a partire da Antonio Federico (in foto), che recentemente ha anche gioito di due nuovi arrivi in famiglia, le gemelle Leyla e Ludovica, che mamma Alex ha partorito in pieno lockdown.

“Refood” si trova in Via Padre Reginaldo Giuliani, 30 – Sorrento

Tel: 081 878 1480