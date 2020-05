Sorrento, riconoscimento per l’Avv. Luigi Alfano nell’elenco dei consulenti tecnici della procura

Sorrento. L’Avv. Luigi Alfano continua a mietere successi e traguardi importantissimi per la sua carriera da Avvocato cassazionista, penalista e civilista, ma soprattutto criminologo.

Dopo il recente Master di II livello in “Criminologia e diritto penale” conseguito con il voto di 105, l’Avv. Alfano entra a far parte di della Procura della Repubblica di Napoli, inserito nella scheda n. 4947/2020 con la specializzazione di criminologo.

“Voglio dedicarlo alla mia famiglia ed a tutte le vittime, ad maiora!”. Scrive l’avvocato in un post sui social. Soddisfazione immensa e tanto orgoglio per colui che ha fatto di questa disciplina un vero e proprio stile di vita, dedicandogli tutto il suo tempo, migliorandosi giorno dopo giorno, puntando sempre più in alto.

Dalla redazione di Positanonews i più sinceri auguri all’Avv. Alfano. Che questo sia l’ennesimo traguardo di una carriera colmata da numerosi successi. Ad Maiora!