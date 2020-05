Sorrento riconferma la Bandiera Blu, le parole del sindaco Giuseppe Cuomo

Sorrento riceve per il terzo anno consecutivo il riconoscimento della Bandiera Blu, assegnata dalla Fee, Foundation for Environmental Education.

Il sindaco Giuseppe Cuomo ha così commentato, sulla sua pagina internet, il conferimento della Bandiera Blu: “Quest’anno la Bandiera Blu assume un significato assai particolare. Siamo in piena Fase 2 dell’emergenza sanitaria da Covid-19, con gli stabilimenti balneari che riapriranno in ritardo e con tutte le incognite sulla stagione turistica. L’augurio è che questo riconoscimento possa aiutare la ripresa, spingendo tanti a preferire la nostra destinazione, oltre che per la sicurezza, capitolo al quale tutte le aziende stanno già lavorando da tempo, anche per la risorsa mare”.

Ed il primo cittadino ha voluto riportare anche le parole dell’assessore all’Ambiente Rachele Palomba : “Nella pausa del lockdown abbiamo ammirato le maraviglie della nostra costa e delle nostre acque. Quello che è accaduto vicino a noi, all’indomani della riapertura, non deve farci perdere di vista un punto fondamentale. La salute dell’ambiente è una diretta dipendenza dei comportamenti di ognuno di noi e dallo sforzo comune di tutti per preservarlo: politica, cittadini ed imprese. Questo è un punto di partenza per promuovere nuovamente flussi turistici e rimettere in moto l’economia locale”.