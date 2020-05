Sorrento, riapre Villa Fiorentino. L’AD Gaetano Milano: “Non ci aspetta un futuro facile, dobbiamo provarci”

Sorrento. Finalmente riaprirà, in vista della fase 2, anche Villa Fiorentino. La settimana prossima – come annuncia l’AD. Avv. Milano – riaprirà il parco di Villa Fiorentino ma, naturalmente, vi saranno delle regole a partire dal distanziamento sociale all’uso obbligatorio delle mascherine. Questa mattina di domenica 3 maggio è stata effettuata la sanificazione sia degli ambienti esterni che di quelli interni della villa. Dal 18 maggio, invece, riaprirà anche la parte culturale della villa. In base alle parole dell’Avv. Milano, sembra ci siano tutti i presupposti per una riapertura, ora la palla passa al sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, poiché l’apertura dipenderà proprio dall’ordinanza del primo cittadino.

Fondazione Sorrento, in realtà, non si è mai fermata durante l’emergenza sanitaria, continuando con banco alimentare e distribuzione mascherine, senza perdere il filo della cultura, infatti è stata anche allestita una mostra virtuale ottenendo un gran successo.

“E’ venuto il momento in cui ci sforziamo di tornare ad una normalità, anche se è una normalità apparente – dice l’Avvocato Gaetano Milano – . Abbiamo un periodo di convivenza con il covid-19 che ci impone determinate attività e non sarà facile abituarsi, ma dobbiamo provarci in tutti i modi possibili. Vi saranno dei controlli sia al cancello che all’interno.”

Poi l’appello ai futuri visitatori della villa: “Al di là dei controlli, quello che sarà decisivo per capire se possiamo andare avanti in questa gestione, sarà il vostro comportamento: dovrete essere voi padroni delle vostre azioni, comportarvi in modo responsabile sia nei confronti dei minori che della comunità stessa.”

“Auguro che questa fase passata sia stata una parentesi della quale faremo tesoro per il futuro – conclude Milano – . Non ci aspetta un futuro facile, e non potremo mai dire che tutto è come prima.”