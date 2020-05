Sorrento. Questa notte rissa tra giovani in Vico Rota, intervenuta la polizia. Questa notte, in occasione del primo sabato in cui è stato possibile uscire, a Sorrento, in Vico Rota, sembra sia scoppiata una rissa tra giovani, conclusasi soltanto grazie alla polizia, della quale è stato necessario l’intervento. Non si conoscono, al momento, i motivi per i quali queste persone siano venute alle mani.