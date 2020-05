Sorrento, il post di Rosario Lotito: “Stradina che porta al Ninfeo chiusa. La legge vale ancora per tutti?”

Sorrento, riportiamo il post di Rosario Lotito rappresentante locale del Movimento 5 Stelle.

LA LEGGE VALE ANCORA PER TUTTI?

Il Sindaco di Sorrento, insieme ai 26 sindaci delle località balneari più importanti d’Italia, scrive al Presidente del Consiglio Conte di essere stato abbandonato e che non esclude azioni eclatanti per risvegliare l’attenzione del Governo.

Affermando che: “Noi sappiamo già come intervenire nei nostri territori. Siamo in grado di operare in sicurezza con i nostri operatori, ci bastano date e regole certe e noi saremo i primi a farle rispettare”. Bene , bravo, bis, ma come intende comportarsi con chi quelle regole non le ha rispettate?

Tutti ricordiamo che esisteva una stradina che dal porto permetteva a cittadini e turisti di poter raggiungere facilmente il sito archeologico del Ninfeo posto al di sotto dell’hotel Syrene. Oggi quella strada è sparita, o meglio, parzialmente sparita, infatti a percorrerla, a circa la metà della sua lunghezza ci si trova di fronte ad uno stabilimento balneare che l’ha letteralmente chiusa con cancelli e costruzioni inamovibili impedendone di fatto il libero percorso.

Il Sindaco ha fatto bene a chiedere garanzie al governo ma io chiedo anche garanzie al Sindaco di Sorrento di far rispettare la legge che, fino a prova contraria, è uguale ancora per tutti. Al Sindaco ricordo l’art.29 lett.g del suo Regolamento Comunale per la disciplina delle aree demaniali marittime,

” viene dichiarata decaduta la concessione qualora sia abusivamente occupata un’altra area del demanio marittimo oppure siano state realizzate opere illegittime”. Ecco Sig. Sindaco le regole valgono per tutti e se lo stabilimento in questione ha realmente edificato abusivamente su aree pubbliche non oggetto di concessione, stando al suo regolamento, non gli deve rinnovare la concessione. Esiste ancora la legge nonostante il Covid-19 e che, con la scusa delle riaperture, non si conceda ai soliti furbi di infrangerla ancora a discapito di chi la rispetta.

Lotito Rosario