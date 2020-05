Sorrento. Post di Clara Rolla della Lega su Silvia Romano piovono insulti e commenti sessisti da assessore Moretti . Si può criticare o meno il modo con il quale il Governo ha riportato in Italia Silvia Romano, può sconcertare la sua scelta di convertirsi come mussulmana, può essere legittimo chiedersi quanto sia costato il riscatto e perchè non si recuperano altri 500 italiani in Kenya che aspettano da mesi, fra cui anche di Positano, della Costa d’ Amalfi, Capri e Penisola Sorrentina, tutto giusto, ma non bisogna spingersi agli insulti, aggressioni verbali, commenti considerati sessisti, come quello dell’assessore Moretti.

La CEI le ha dato il bentornato come “Nostra figlia”

Così ha detto Luigi Di Maio ministro degli Esteri

Silvia è una giovane ragazza che ha vissuto 18 mesi da prigioniera. Prima in Kenya. Poi in Somalia. A soli 23 anni.

Grazie all’impegno di donne e uomini dello Stato oggi è nuovamente in Italia, tra le braccia della sua famiglia.

E questa è l’unica cosa che conta.

Quell’abbraccio intenso, infinito, vero, emozionante di Silvia con il padre, la madre e la sorella ha commosso tutti.

Silvia è viva, sta bene.

Adesso, per favore, un po’ di rispetto.