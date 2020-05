Sorrento, Piazza Veniero torna ai cittadini: dal 1 giugno via la sosta auto

Piazza Andrea Veniero torna nella disponibilità della fruizione pubblica. A partire da lunedì 1 giugno, viene revocata l’ordinanza del 18 marzo scorso, che rendeva l’area disponibile per la sosta delle autovetture del personale sanitario in servizio al vicino ospedale Santa Maria della Misericordia.

“Il provvedimento, adottato in piena emergenza Covid-19, viene revocato per consentire ai cittadini e ai visitatori che arriveranno di fruire di questo spazio – spiega il sindaco, Giuseppe Cuomo – Nelle prossime ore è prevista l’adozione di altre misure che riguardano la sosta sul territorio comunale, per contemperare le esigenze dei residenti e la necessità di disciplinare il traffico locale”.