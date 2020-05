Sorrento/Piano, torna l’Isola Ecologica del Tesoro: olio e fragole per chi ricicla di più

Da lunedì 1° giugno riparte l’iniziativa a punti: “L’isola ecologica del tesoro”. Promossa dalla società Penisolaverde e dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Sorrento e Piano, consentirà a tutti i cittadini di conferire numerosi imballaggi: contenitori in plastica, vetro, acciaio, alluminio, carta e cartone. In cambio si avranno ecopunti, convertiti poi a fine anno in buoni spesa.

Da lunedì 25 a sabato 30 maggio se si consegnano almeno due kg di imballaggi (plastica,carta ,vetro ,alluminiò) si riceverà in regalo una confezione di fragole creata apposta per il periodo di emergenza. Il centro di raccolta è aperto il martedì, giovedì e sabato (festivi esclusi) dalle 8:00 alle 12:00.

Durante l’appuntamento, inoltre, a chi conferirà almeno 10 litri di olio esausto di natura domestica, riceverà in cambio una bottiglia di olio extra vergine di oliva più una tanica utile per la raccolta dell’olio esausto in casa.