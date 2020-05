Sorrento. Persone sempre più in difficoltà non hanno avuto soldi; negli alberghi personale ridotto e sottopagato. Ho avuto contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 26/06/19 al 31/12/19 settore turistico contratto nr 483 non ho avuto nessun bonus perché? Si tratta di una delle tante domande di lavoratori disperati che arrivano alla redazione di Positanonews. Persone in difficoltà, che non hanno ricevuto soldi e che non hanno la garanzia di poter lavorare: la situazione si sta complicando sempre più per molti cittadini. A ciò, vanno aggiunte le varie problematiche di alcuni alberghi di alto livello di Sorrento: laddove aperti, il personale è ridotto in maniera notevole, anche dimezzato, con il rischio di non riuscire a garantire la medesima qualità ai qualità ai clienti, mentre i lavoratori professionisti si ritrovano ancor più sovraccarichi di lavoro, sottopagati e con un contratto a tempo determinato.