Sorrento, oggi è Sant’Antonino dei Giardinieri. Il sindaco Cuomo: “Impossibile celebrarlo degnamente”

A Sorrento esiste una bella tradizione poco nota, ma molto legata al territorio, la Festa del Patrocinio di Sant’Antonino “dei Giardinieri”. Una ricorrenza che a noi di Positanonews piace molto. Più ricca di festeggiamenti esterni, era una volta, la celebrazione di maggio, originata dal culto del Potrocinio del Santo, divenuta poi la festa dell’lnvenzione del corpo di Sant’Antonino negli antichi calendari diocesani, Festa della Traslazione di Sant’Antonino. Di questa festa, che inizialmente si celebrava il 2 maggio – si “appropriarono, all’inizio del sec. XIX, gli agricoltori dell’intera penisola sorrentina, creando la Festa di Sant’Antonino dei Giardinieri”, che si celebra nella prima domenica di maggio.

Per questo 2020 marchiato a vita dalla pandemia covid-19, non sono previste manifestazioni o eventi pubblici per festeggiare il santo patrono. Ognuno è libero di celebrare la ricorrenza tramite il ricordo di processioni e riti degli anni passati.

Un pensiero giunge anche dal sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, che scrive:

Oggi Sorrento festeggia Sant’Antonino, nel secondo tradizionale appuntamento dell’anno dedicato al suo Patrono. L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo rende impossibile celebrarlo degnamente. Ma sono certo che tutta la nostra comunità vivrà, unita e commossa, questo momento di fede. Una giornata speciale anche perché vigilia a questo 4 maggio atteso da tutti, che regalerà l’opportunità di rivedere dopo settimane gli occhi di chi amiamo, di ascoltare la voce di un congiunto, non più attraverso uno schermo o un telefono.

Potremo finalmente godere di una piccola passeggiata, ovviamente sempre rispettando le distanze e muniti di dispositivi di protezione. Che Sant’Antonino possa guidare questa nuova fase del nostro percorso verso una normalizzazione, e che nessuno dimentichi gli sforzi compiuti, fino ad oggi, per affrontare questa crisi che non ha precedenti.

Ora più che mai serve senso di responsabilità, da parte di ognuno di noi.

Buona domenica.