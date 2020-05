Sorrento. Oggi inaugurazione della gelateria/caffetteria Amorino.

Sorrento riapre: tanti decreti, tanti protocolli da osservare e, in molti casi con personale ridotto. C’è però chi, con grande coraggio, ha deciso di andare in controtendenza ed aprire la sua nuova attività nel centro di Sorrento, creando nuovi posti di lavoro. Pierluigi D’Armiento ha inaugurato oggi la sua gelateria/caffetteria “Amorino”: prodotti naturali e di qualità, gelati che, oltre a dei gusti particolari e prelibati, si presentano sotto una forma artistica, quella di una rosa o decorati con dei macarons, concedendo anche all’occhio la sua parte. Non mancano i waffles, le crêpes, i frappé e i sorbetti…Noi di Positanonews facciamo un grandissimo in bocca al lupo, certi che prossimamente anche i turisti stranieri potranno assaporare questa specialità.