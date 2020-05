Sorrento. Il “mea culpa” dell’assessore Moretti dopo le dure reazioni per una sua battuta infelice su Silvia Romano

Sorrento. L’assessore comunale Emilio Rometti, in seguito alla liberazione ed al ritorno in Italia della cooperante milanese Silvia Romano, liberata dopo 18 lunghi mesi di prigionia, si è lasciato andare ad un commento poco felice che ha scatenato molti commenti pesanti sui social. L’assessore aveva fatto riferimento all’aspetto fisico della Romano, scrivendo: “Ma con tutto il rispetto la avete guardata bene? Lei in realtà non voleva tornare, dove li trova altri uomini?”. L’assessore Rometti ha però capito di aver scritto parole inopportune ed ha pubblicato un nuovo messaggio nel quale chiede scusa per le sue parole: “Per una risposta scherzosa ad un post su Silvia Romano ho scatenato un putiferio a livello nazionale. Pensate che ho anche pianto quando è arrivata. Purtroppo la lotta politica ha toccato il fondo e il web oggi è il rifugio degli sciacalli!!! Non meritavo tanta pubblicità anche positiva o negativa che sia. Pensiamo tutti alle cose serie e drammatiche di questo periodo. Mi scuso con Silvia e con tutti quelli che si sono risentiti… la vita reale è un’altra cosa”.