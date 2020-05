Sorrento. Massimo Coppola al Positanonews TG: “Grande prova di responsabilità, quello che preoccupa è la situazione economica”.

Massimo Coppola, fondatore del movimento “Sorrento Adesso”, ex assessore e candidato sindaco, è intervenuto nel corso del Positanonews TG. “L’importante, per il momento, è oggi porre l’attenzione sulla fine della Fase 1 e l’inizio di questa nuova fase. La situazione sanitaria è sotto controllo, tranquilla, le persone sono disciplinate, c’è poca gente in giro, si esce il minimo indispensabile, con il rispetto delle distanze ed indossando i dispositivi di sicurezza. Da questo punto di vista Sorrento, qualora ce ne fosse stato bisogno, ha dato una grande prova di responsabilità e di civiltà. Quello che preoccupa invece, purtroppo, è la situazione sociale ed economica. Attendiamo il Decreto del Consiglio dei Ministri, il cosiddetto Decreto Rilancio, lo attendiamo con fiducia ma senza farci illusioni. Dovrebbe contenere delle misure di sostegno, ovviamenti non sufficienti per andare avanti per questo lungo periodo, in cui vivremo ancora notevoli difficoltà, ma è sicuramente un sussidio che tante famiglie attendono e, ovviamente, anche noi attendiamo, perché vedere soffrire tante persone non era una cosa a cui eravamo abituati e sta toccando veramente un po’ tutti quanti noi. Il territorio è economicamente in ginocchio, nei mesi precedenti purtroppo non è stata predisposta una azione amministrativa che potesse portare in questa fase con una visione più chiara della situazione e purtroppo ci troviamo ad attendere il provvedimento del Governo come fosse una manna dal cielo, sapendo benissimo che così non sarà: sarà un provvedimento per quanto importante e fondamentale comunque parziale. Le istituzioni devono fare tutte la loro parte, noi in questo abbiamo sollecitato a più riprese un intervento anche dell’amministrazione comunale, sulla falsariga di quanto fatto anche dall’amministrazione comunale di Capri di recente. Una richiesta che abbiamo formulato, di sostenere le famiglie in difficoltà, di sostenere le imprese, di avere un progetto per il rilancio dell’economia, progetto che ad oggi purtroppo manca, si naviga a vista giorno dopo giorno, non si sa a quali regole attenersi, manca quella guida del buon padre di famiglia che Sorrento avrebbe meritato e sicuramente di cui avrebbe avuto bisogno in questo momento. E di questo ce ne doliamo particolarmente, perché il nostro territorio ha sempre dato tanto in termini di occupazione, a tutti i visitatori e turisti che sono venuti qui. Quello che manca è un piano di rilancio, oltre che economico, di promozione. Ci troveremo ad affrontare nuove sfide di mercato con altre località italiane che saranno sicuramente agguerrite almeno quanto noi. Il mercato italiano è quello che purtroppo ci rimane da aggredire negli ultimi mesi, quello estero è a tempo indeterminato chiuso. Di questo dobbiamo prendere atto e porre in essere quelle misure idonee ad aggredire le nuove fette di mercato, e si sarebbe dovuto fare già in precedenza, quello appunto italiano, e poi a lungo termine riconquistare quello internazionale”.

“E’ superfluo dire che saranno determinati le prossime settimane, per stabilire anche quella che è l’evoluzione della curva del contagio, ma al di là di questi discorsi sanitari nei quali non vogliamo addentrarci, abbiamo formulato da due mesi delle proposte. Ci siamo sgolati nel chiedere l’istituzione di fondi straordinari a sostegno dei lavoratori che sono rimasti fuori dai bonus nazionali e regionali, abbiamo chiesto con forza sgravi fiscali ed incentivi alla riapertura delle imprese, lungo il Corso Italia la gran parte degli esercizi commerciali sono chiusi, perché non si sono organizzati per l’asporto e rimarranno chiusi anche dopo lunedì. E’ una scelta questa dettata dall’incertezza del domani, dal non avere una linea guida”.