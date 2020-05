Sorrento. Marzuillo “Uno striscione con su scritto:18 maggio, vinciamo noi”

Sorrento. La proposta dell’avvocato Eugenio Marzuillo “Uno striscione da esporre in tutti i Comuni della Penisola con su scritto: 18 maggio, vinciamo noi. E’ la proposta dell’avvocato Eugenio Marzuillo, candidato alle prossime elezionni amministrative a Sorrento. ” Il 18 maggio aprono diverse attività e si esce fuori dal confinamento con le restrizioni più dure. Credo potrebbe essere da sprone per tutti un messaggio di rinnovato ottimismo nella vita e nella ripresa delle atttività economiche. L’emergenza sanitaria, magari non finità subito, ma da subito dobbiamo tutti rimoboccarci le maniche e fare la nostra parte come cittadini e come imprese: così vinceremo noi”.”