Sorrento. Mario Gargiulo: “Gestire l’emergenza non è facile, De Luca sta facendo un gran lavoro”.

“Guardando i numeri di contenimento del contagio in Campania, non si può dire altrimenti: il Presidente De Luca sta facendo un gran lavoro. Affrontare questa emergenza non è facile per nessuno, siamo davanti ad un qualcosa di completamente inedito per tutti ed è normale che si vada a tentativi, che si proceda per gradi aggiornandosi giorno per giorno. La verità è che il modo migliore per scoprire se ci si può fidare di qualcuno è di dargli fiducia. È un vista di questa Fase2 l’ha ricambiata a pieno.

Devo dire che aveva colpito anche me il suo fare marcia indietro su alcune aperture che ci aspettavamo domani. Per fortuna si è mostrato disposto all’ascolto e ha subito aggiustato il tiro. Ora serve fiducia e rispetto del prossimo. Possiamo farcela solo seguendo le direttive, per la sicurezza nostra e di tutti i nostri cari.

Per quanto riguarda la Fase2, questo è sicuramente un primo passettino verso la riapertura. È chiaro che per il nostro comparto turistico non basta. La strada giusta è percorribile solo attraverso l’ascolto degli operatori del settore, ed è per questo che in sinergia con gli amministratori del nostro territorio, mi impegno a portare il Presidente De Luca qui da noi il più presto possibile, per confrontarsi con chi ha bisogno ORA di direttive chiare per programmare la stagione estiva. La fiducia si guadagna goccia a goccia, ma si perde a litri, non bisogna abbassare la guardia. Forze e coraggio!”