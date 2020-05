Sorrento, Marecoccola. I cittadini: “Ci sentiamo completamente isolati”.

Buonasera, vivo in località Marecoccola (che fa parte del comune di Sorrento). Volevo denunciare in forma anonima da parte mia e dei miei vicini la mancanza di servizio postale da molte settimane, il postino si ostina a non venire a consegnare la posta (siamo dovuti scendere noi in ufficio postale a Sorrento a prelevare la nostra posta e bollette ormai scadute perché non consegnate). Inoltre abbiamo saputo che a Sorrento centro sempre tramite postini sono state consegnate le mascherine, ma da noi ancora nulla. È possibile avere una risposta che in merito? Ci sentiamo completamente isolati. Grazie in anticipo per la vostra disponibilità e vi chiedo se possibile pubblicare qualcosa in merito.