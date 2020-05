Sorrento. Luigi Di Prisco “Appello alla responsabilità, tanti attacchi anche personali e anche dalla maggioranza, ne risponderanno di fronte elettorato”. Forte e deciso l’intervento di Luigi Di Prisco Presidente del Consiglio Comunale di Sorrento e anche operatore nel mondo del lavoro “Ho lanciato questo appello all’inizio dell’emergenza Coronavirus Covid-19 e lo rilancio, bisogna agire tutti insieme, bisogna essere responsabili..” Poi andando nello specifico del mondo del lavoro “E’ una situazione disastrosa, ricevo continue sollecitazioni, bisogna far qualcosa subito e seriamente..” Luigi Di Prisco è stato uno dei migliori assessori all’ambiente della Penisola Sorrentina, con la Giunta Cuomo, riuscendo anche ad ottenere la Bandiera Blu, il suo impegno per il sociale è continuo e costante, il suo intervento accorato e sentito, bisognerebbe rasserenare il clima politico sorrentina almeno in questo periodo