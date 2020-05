Sorrento. L’omaggio a Beethoven del Coro Liceo Grandi e della Sorrento Modern Orchestra. Per festeggiare i 250 anni dalla nascita di Beethoven, la Sorrento Modern Orchestra ed il Coro del Liceo “F. Grandi” hanno proposto un originale arrangiamento in chiave moderna dell’incipit del conosciutissimo “Allegro con brio”, dalla Sinfonia n.5 op. 67.

Quest’anno si festeggiano i 250 anni dalla nascita di un importante Genio della Musica: il grande Ludwig Van Beethoven.

Venuto al mondo il 16 dicembre del 1770 a Bonn, ha regalato al genere umano il privilegio di poter ascoltare composizioni fuori dal comune, espressione del sublime, brani che spesso non è riuscito ad ascoltare egli stesso a causa della sua malattia degenerativa all’udito.

Pensare ad musicista sordo è come immaginare un pittore cieco o un cuoco che non possa sentire sapori… Qualcosa di disumano, che ci aiuta a dimostrare una grandissima padronanza ed un altissimo sviluppo del suo cosiddetto “orecchio interno”. Non è quindi un eufemismo ammettere che: “la sua musica gli veniva da dentro”.

Quello che ora la #SorrentoModernOrchestra propone è un originale arrangiamento in chiave moderna dell’incipit del conosciutissimo “Allegro con brio”, dalla Sinfonia n.5 op. 67. L’elaborazione del tema del “destino che bussa alla porta”, definito così da Beethoven stesso, ci porta a riflettere sul nostro fato, non sempre prevedibile, che proprio in questo periodo pare che abbia bussato a tutte le porte del mondo, chiedendoci di fare i conti con la realtà, distruggendo le abitudini di tutti i giorni ed impedendoci di uscire nel cosiddetto “mondo esterno”.

Tutto questo ci porta però a meditare, essendo rinchiusi nel nostro “mondo interno”, aiutandoci a scoprire ciò che veramente è importante nella società.

Testo a cura di Camilla Mancuso 4Mus

Un grazie speciale

al Dirigente Scolastico Daniela Denaro

al Comune Sorrento

Al Sindaco Avv. GIUSEPPE CUOMO

Special Thanks to Maria Rosaria Saviano, Dóra Zsuzsanna Szabó, Piermarino Spina, Rosario Vitiello, Nello Rizzo Nelloufo, FrancescoPatalano, per la grande energia che hanno portato alla nostra Orchestra.

Consentitemi l’ultimo ringraziamento speciale e credo più importante…

Grazie di cuore ragazzi… presto molto presto suoneremo insieme