Sorrento, l’ira dei pendolari: “Traghetto per Capri in ritardo, una vergogna”. Presentato un esposto

Penisola sorrentina. Scattano le polemiche sul trasporto marittimo tra Capri e Sorrento. Circa settanta pendolari hanno presentato un esposto alla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia a causa degli eccessivi ritardi registrati dai traghetti, in particolare quello delle 7.15, che spesso attracca al porto di Sorrento addirittura alle 8:00.

“Una vergogna – dichiarano i pendolari. Non c’è più una seconda corsa come prima e l’unico traghetto in servizio viaggia sempre con mezz’ora di ritardo. Hanno bloccato anche il turismo di Capri e Sorrento, oltre che lavoratori e pendolari. Non è questo il modo giusto di ripartire.”