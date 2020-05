Sorrento. Le norme adottate dalla Cattedrale: un massimo di 120 persone, ingresso ed uscita separate

Da lunedì 18 maggio riapriranno anche le Chiese. La Cattedrale di Sorrento, si è dunque organizzata adottando diverse precauzioni per la prima Messa, proprio lunedì, alle 8.30: il massimo delle persone che potranno farvi accesso saranno 120, quando, solitamente, se ne superano anchele 200. Su ogni banco sono state poste le predispozioni, e potranno far posto ad un massimo di due persone. I banchi sono stati messi a distanza l’uno dall’altro. Per l’entrata e l’uscita in Cattedrale verranno utilizzate due porte diverse.