A Sorrento, le “mascherine” diventano dolcissime e al cioccolato, grazie al pasticciere delle celebrity Antonio Cafiero.

Dall’intramontabile tricolore al Golfo partenopeo con Vesuvio in bella vista, passando per i limoni tipici della Penisola e l’iconico arcobaleno con tanto di scritta “Andrà tutto bene”. E, ancora, personaggi dei cartoon, note musicali, piccole stelle all over e riferimenti alla squadra del cuore.

Sono solo alcuni dei soggetti protagonisti delle mascherine appena plasmate in cioccolato finissimo dal pasticciere sorrentino delle celebrity, Antonio Cafiero. Creazioni limited edition e personalizzabili, disponibili al latte, fondenti o bianche.

“Per la riapertura, dopo due mesi di stop forzato – spiega Cafiero – abbiamo deciso di puntare, come è nostro solito, su colore e creatività, cercando di sdrammatizzare un po’ la situazione legata al Covid, proponendo versioni dolci, tutte da sgranocchiare, delle face mask che ci hanno accompagnati e lo faranno ancora per un po’. C’è chi le ha realizzate in seta, chi in cotone o tnt. Noi, non potevamo che produrle in squisito cioccolato”.

Disponibili in versione “classica” a pieghe o ergonomica, con e senza valvola, le golose mascherine, dipinte a mano una ad una, si possono trovare alla Gelateria Primavera di corso Italia a Sorrento.