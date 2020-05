Sorrento, lavori in via Fontanelle: Comune procede ad affidamento progettazione esecutiva

Una piccola grande speranza per gli abitanti di via Fontanelle, frazione Capo di Sorrento. Il Comune, come si legge dalla determina, sta procedendo con l’iter per l’assegnazione dei lavori e ha affidato la progettazione esecutiva a due ditte. Nella fattispecie, si tratta della Di Girolamo Engineering S.r.l., con sede a Via Di Vigna Stelluti 157, Roma e Sistemi Territoriali S.r.l., con sede a Eboli al Vico I Pozzo snc. Queste si sarebbero aggiudicate la gara con il miglior punteggio.

Con questo atto si conclude la sub-fase dell’affidamento e le funzioni ed il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento. Un iter lungo, dopo ben sei anni dalla frana. Ora però c’è una speranza di veder cominciare i lavori.

Il tutto, ricordiamo, accadde nel 2014, quando una frana distrusse letteralmente il tratto di via Fontanelle. Qualche mese fa si era tenuto un incontro con i residenti e il sindaco Cuomo aveva garantito l’avvio dei lavori in breve tempo, entro fine anno.

Di seguito la determina completa:

DETERMINAFN per i dettagli.