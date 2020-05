Sorrento-Lavoratori stagionali. Rosario Fiorentino spinge sugli Enti Bilaterali e sollecita il Comune a seguire l’esempio di Capri.

La voce che da qualche tempo risalta sui cedolini stipendio, secondo il rappresentante CUB, potrebbe ritornare utile per tante famiglie, in questo periodo di emergenza economica. Nello stesso tempo è inconcepibile che un Comune facoltoso come Sorrento non si adoperi verso chi ,con i sacrifici del proprio lavoro, per anni ha sostenuto una economia dalla quale in molti traggono ricchezza e benessere.

Sorrento – Mentre, nella nostra città , in modo talvolta anche discutibile, si va avanti con banchi solidali ed altre carità, oggi il Comune di Capri stanzia 200mila euro per i lavoratori stagionali capresi e stessa iniziativa si registra dall’ Ente Bilaterale di Puglia e Sicilia. Nel frattempo il Comune di Sorrento e l’Ente Bilaterale della Campania inspiegabilmente tacciono. Su tale questione ripubblichiamo un articolo di qualche tempo fa evidenziando l’intervento di Rosario Fiorentino.

Gli Enti Bilaterali sono organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro e infine ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento. In effetti l’ente bilaterale dovrebbe favorire i rapporti tra sindacati e datori di lavoro, e creare condizioni di lavoro migliori per i lavoratori ponendosi quindi come “mediatore” di interessi tra quelli del sindacato e quelli del datore di lavoro, tant’è che l’esistenza dell’ente bilaterale è prevista dal CCNL di categoria e il loro il finanziamento degli enti bilaterali ricade sui datori di lavoro e sui lavoratori stessi, nelle modalità indicate nel testo di riferimento. (Lavoro e Diritti) . (s.c.)