Sorrento. L’assessore Moretti sentito in esclusiva da Positanonews: “Sono pronto a invitare Silvia Romano, lo Stato ha fatto bene a salvarla”

Sorrento. Continua a tenere banco la questione relativa alle dichiarazioni dell’assessore comunale Emilio Moretti in seguito alla liberazione ed al ritorno in Italia della cooperante milanese Silvia Romano. Le sue parole erano state indubbiamente poco felici, laddove scriveva: “Ma con tutto il rispetto la avete guardata bene? Lei in realtà non voleva tornare, dove li trova altri uomini?”. L’assessore Moretti si è poi reso conto di aver usato delle frasi inopportune ed ha pubblicato un nuovo messaggio nel quale ha chiesto scusa: “Per una risposta scherzosa ad un post su Silvia Romano ho scatenato un putiferio a livello nazionale. Pensate che ho anche pianto quando è arrivata. Purtroppo la lotta politica ha toccato il fondo e il web oggi è il rifugio degli sciacalli!!! Non meritavo tanta pubblicità anche positiva o negativa che sia. Pensiamo tutti alle cose serie e drammatiche di questo periodo. Mi scuso con Silvia e con tutti quelli che si sono risentiti… la vita reale è un’altra cosa”.

Noi di Positanonews abbiamo sentito in esclusiva l’assessore Moretti, finito sotto i riflettori mediatici di tutta Italia per le sue parole. L’avvocato Moretti ha dichiarato: “In questo momento sto pensando a qualche mio problema di salute da affrontare. Sono tempestato da telefonate dio vari giornali. Come ho già spiegato, non avevo alcuna intenzione di offendere. Sono uno spirito goliardico, scherzoso. Ho chiesto scusa e questa mattina sono andato anche dal sindaco a prospettargli la possibilità di dimettermi senza problemi. Ma il sindaco ha ritenuto che non ci si trova davanti ad un argomento tale da giustificare le dimissioni. Sono stato anche aggredito sul mio profilo Facebook con commenti pungenti. Quando Silvia Romano è arrivata in Italia mi sono anche commosso ed ho pianto. Ritengo che il Governo abbia fatto bene a salvarla, ogni vita umana va salvata. Ed invito Silvia Romano a venire a Sorrento per farle capire che da parte nostra non c’è alcun tipo di discriminazione o di sessismo”