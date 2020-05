Sorrento, la Tasso boccia la riapertura del mercato rionale. Ronca: “Rischio per cittadini e lavoratori”

Sorrento, arriva un “no” secco da Alfonso Ronca, CEO della Cooperativa Tasso, in merito alla riapertura del mercato rionale in via San Renato per il 2 giugno. Ronca, in possesso di un contratto di locazione per l’espletamento del mercato presso il parcheggio Terminal, la definisce una riapertura rischiosa per i concittadini, commercianti e lavoratori della Torquato Tasso Scarl.

Avendo preso visione dell’ordinanza sindacale n°206 del 27.05.2020, che prevede la riapertura del mercato settimanale, la Cooperativa Tasso espone:

– in primo luogo non è dato comprendere per quale motivo lo scrivente non sia stato interessato da parte dell’amministrazione comunale circa le criticità afferenti lo svolgimento del mercato in esame: in proposito va detto che l’area su cui si svolge il mercato rionale è di dimensioni modeste, priva di qualunque tipo di parcheggio per autovetture, e di forma circolare, denotandosi in tale guisa una sicura difficoltà nell’evitare eventuali assembramenti;

– di poi va sottolineato che la S.V. non ha comunicato alla scrivente alcun tipo di piano di sicurezza per i dipendenti, gli utenti e gli esercenti: documento imprescindibile onde procedere a svolgere qualunque tipo di valutazione in proposito;

– inoltre va sottolineato che l’amministrazione comunale nulla dice in proposito all’eventuale riscontro di contagiati in seno all’area mercatale a seguito di eventuali controlli (nemmeno precisati) da parte di personale abilitato; più in particolare, non è dato comprendere in che modo vadano gestiti simili casi, e con quali misure.

Sulla presente questione va ricordato che la scrivente è solo la parte locatrice: per tali ragioni occorre prevedere una puntuale e specifica manleva in favore della Torquato Tasso in caso di contagi del personale e/o degli utenti o di qualunque altro soggetto impegnato nel mercato, con precipua responsabilità del comune di Sorrento.

– ad un’attenta lettura dell’allegato 2 elaborato dalla Regione Campania in merito alla riapertura dei mercati, occorre osservare ulteriormente che si discute di: a) accessi regolamentati e scaglionati; b) distanziamento dei clienti in attesa di entrata, oltre al distanziamento interpersonale.

Orbene, l’ordinanza sindacale della S.V. non ha considerato in alcun modo che l’accesso al Terminal della Torquato Tasso avviene su una piccola strada posta in salita, nonché da un varco di accesso il quale immette subitaneamente nell’area de qua.

A tal proposito non è dato comprendere come il comune di Sorrento abbia inteso rispettare le richiamate linee guida, non residuando in proposito alcun tipo di spazio così come richiesto ai punti sub a) e b) delineati dalla Regione Campania;

– Appare infatti evidente che le linee guida regionali sono rivolte, chiaramente, ad aree mercatali propriamente intese, le quali beneficiano di spazi molto vasti con annessi servizi ed aree pertinenziali nonché di parcheggio.

Viceversa, nel caso di specie, l’area de qua, ancorchè deputata al mercato rionale, ad ogni modo di per se non risulta idonea a garantire le misure di sicurezza delineate nell’allegato 2 della Regione Campania sia per motivi logistici (ubicazione, modalità di ingresso – uscita) sia per motivi dimensionali (complessivi mq. ___).

– Ancora, non è dato comprendere come rispettare l’ingresso di max 400 persone, riportato nell’ordinanza sindacale sopra richiamata: all’uopo occorre considerare che l’eventuale arrivo di un numero di utenti superiore a tale cifra determinerebbe lo stallo dei medesimi al di fuori del Terminal, bloccando completamente il flusso veicolare, ancorché a senso unico.

Sul punto vale la pena di sottolineare che non è dato comprendere nemmeno come l’amministrazione comunale sia giunta a tale cifra, ed in che modo 400 persone raccolte in un’area così piccola, unitamente agli esercenti, non possano di per se determinare un assembramento.

Per tutti questi motivi la scrivente azienda si oppone alla richiamata ordinanza sindacale, la quale è assolutamente superficiale ed in totale spregio delle norme di sicurezza vigenti, con riserva di impugnativa al Giudice competente.