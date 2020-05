Sorrento, dopo la sanificazione,con Penisolaverde prosegue anche la pulizia delle cunette.

Sorrento – Dopo le operazioni notturne di sanificazione delle strade, a causa l’emergenza sanitaria da coronavirus, in questi giorni Penisolaverde è impegnata nella consueta pulizia delle strade extraurbane del territorio comunale. Dopo i lavori di sfalcio delle scarpate e delle aree verdi che invadevano la carreggiata, gli operatori, equipaggiati nel pieno rispetto delle direttive varate dal Governo per questa fase, sono impegnati nella pulizia delle cunette. I lavori si sono concentrati in particolar modo lungo il Nastro Verde, importante tratto della Strada Statale 145 che collega Sorrento a Sant’Agata sui due Golfi e la Costiera Amalfitana. Operazione che tuttora vede impegnata una squadra di operai della società che gestisce i rifiuti per il Comune di Sorrento. A cui oltre i servizi di igiene ambientale è affidata , come è noto, anche la pulizia delle cunette delle strade extraurbane nel tratto di competenza comunale. Oltre alle cunette la pulitura è concentrata anche nelle aree, lungo la carreggiata lasciate abbandonate. Sgombrando le stesse , oltre che da rifiuti abbandonati , come platiche varie, anche da erbe, rovi, rami secchi, foglie , detriti, terriccio, e da infestanti vari che sempre più spesso, ingombrano la sede stradale. Una operazione che oltre evitare il restringimento del piano viabile, in prossimità della stagione estiva è volta ad eliminare il pericolo di incendi. Inoltre,si è provveduto, con lo sgombero fanghi ed erbacce, anche alla pulizia dei fossetti di scolo lungo le cunette, relativi alla fogna bianca. In modo tale da renderla efficiente al deflusso ed allo smaltimento delle acque meteoriche. – 12 maggio 2020 – salvatorecaccaviello