Sorrento, per la ripartenza sabato i commercianti illuminano le vetrine

I commercianti di Sorrento hanno deciso di salutare a loro modo la ripresa delle attività. Sabato sera si illumineranno tutte le vetrine della Città del Tasso (dalle ore 20:30 alle 22:00), con un’iniziativa lanciata da tutte attività della Confcommercio, che si stanno preparando per la grande riapertura di lunedì prossimo. Il 18 maggio infatti c sarà il via libera al commercio al dettaglio, insieme alla riapertura dei saloni da barbiere, per parrucchieri, dei centri estetici e dei ristoranti, a condizione che vengano rigorosamente rispettati i protocolli di sicurezza. Le misure restrittive per il governatore Vincenzo De Luca sono ritenute una condizione imprenscindibile per la ripartenza: “Che ogni decisione definitiva venga presa a seguito delle dovute verifiche sul dato del contagio del prossimo fine settimana”, ovvero fino a quando saranno registrati i primi e significativi riscontri sulla diffusione del virus a quattordici giorni dall’inizio della Fase 2. Quello dell’apertura delle attività commerciali al dettaglio era stata oltre che una richiesta incessante nei giorni scorsi anche una decisione più o meno auspicata, in virtù della traiettoria discendente imboccata dalla curva epidemica.