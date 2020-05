Sorrento. La riflessione di Gaetano Milano: “Provo ad immaginare cosa accadrà domani per i commercianti ed i clienti”

Sorrento. Riportiamo il post pubblicato da Gaetano Milano sul suo profilo Facebook: “Provo ad immaginare cosa succederà da domani,con due diversi punti di osservazione: 1) il commerciante dovrà fare quanto in suo potere-dovere per rendere sanitariamente sicuro il suo esercizio. Esistono poche regole comuni (distanziamento, dispenser, sanificazione costante, attenzione agli spazi comuni) poi il resto è legato alla tipologia del prodotto per cui alcuni accorgimenti saranno particolari (fantasmini monouso per i negozi di scarpe, strumenti di sanificazione rapida per l’abbigliamento, protezione per chi vende alimenti freschi, sanificazione costante per chi commercia prodotti non alimentari all’aperto). Non lesinate lo sforzo su questi aspetti perché essi rappresentano il vostro valore aggiunto; 2) ai clienti: la prima cosa che guarderete entrando in un esercizio sarà verificare le misure adottate dall’esercente, se notate qualcosa che non va fatelo presente. Poniamoci nell’ottica della collaborazione ed aiuto reciproco perché litigando o rinnegando non daremo un contributo positivo in un momento particolare”.