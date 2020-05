Sorrento, Ivan Gargiulo (PD): “Se l’assessore Moretti non si dimette è per mancanza di senso del pudore”. La vicenda su Silvia Romano finisce alla “Zanzara”

La vicenda dei commenti dell’assessore Emilio Moretti ad indirizzo di Silvia Romano continuano a tenere caldo lo scontro politico a Sorrento. Dopo il lancio di una petizione da parte del Movimento 22 Dicembre, in cui si chiedono le dimissioni di Moretti, anche il consigliere di minoranza Ivan Gargiulo del Partito Democratico chiede che l’assessore all’urbanistica faccia un passo indietro. Intorno alla questione è stato levato un polverone mediatico, dopo i commenti lasciati su Facebook, che in ultimo sono stati ripresi anche da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, noti conduttori dello format radiofonico “La Zanzara” (video sotto), di Radio 24. Moretti comunque si dice pronto a rimediare, invitando la Romano a Sorrento, rivelando che è stato un bene averla salvata e riportata in Italia. Gargiulo non le ha mandate a dire, chiede alla maggioranza una presa di distanza da Moretti, appoggiando la petizione e annunciando di voler formalizzare la proposta di dimissioni. Ecco il post del consigliere PD:

“Non è protervia. Se l’assessore Moretti non si dimette è per mancanza di senso del pudore e del ridicolo. D’altra parte, da uno che per provare a giustificarsi dopo una figura di m***a nazionale scrive che in fondo era solo una burla, “una risposta scherzosa”, che il problema vero non è il contenuto schifoso del suo commento postato su fb, ma il basso livello a cui è scesa la politica e i tanti sciacalli che si rifugiano sul web (lui no, lui è un agnellino), che altro puoi aspettarti. Si vota forse a ottobre, a novembre, ancora qualche mese di indennità di carica da mettere in tasca (1.000 Euro fanno sempre comodo soprattutto di questi tempi) e poi si vedrà. A questo avrà pensato, l’assessore, non certo alla vergogna e all’imbarazzo cui ha esposto un’intera comunità.

Siede in Giunta in quanto espressione di una maggioranza politica in Consiglio Comunale, di uomini e donne che sono lì da anni, di persone chiamate adesso a gestire le pesanti conseguenze socio economiche derivanti dall’emergenza Coronavirus. Molti di loro, ne sono sicuro, non condividono il pensiero dell’assessore, eppure tacciono, pavidamente, finendo col diventare complici dello stesso degrado.

E’ stato nominato dal Sindaco, il quale potrebbe revocargli l’incarico ad horas, prendere le distanze, dissociarsi dalle dichiarazioni del suo assessore. E invece, pilatescamente, se ne lava le mani limitandosi, come spesso gli capita, a dire l’ovvio, ovvero che si trattava di un pensiero personale dell’assessore (grazie Sindaco non l’avevamo capito!).

Alcuni suoi colleghi di Giunta, che in altri contesti si scandalizzano per meno, non dicono una parola, in pubblico, sulle offese gratuite e volgari da lui rivolte a Silvia Romano. La solita storia della doppia morale.

Tutto molto brutto, davvero!

Io ho firmato la petizione promossa dal “movimento 22 dicembre” e da consigliere comunale mi appresto a formalizzare una proposta di delibera. Spero che il Consiglio Comunale coglierà l’occasione per esprimere, a nome di tutta la città, solidarietà e vicinanza a Silvia Romano e per impegnare il Sindaco, nel caso non l’avesse già fatto, a dimissionare il pessimo assessore Moretti.”