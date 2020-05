Questa mattina si sono ritrovati tutti a Sorrento, in Piazza Sant’Antonino, gli “invisibili” della Penisola Sorrentina, ovvero i lavoratori stagionali, guide turistiche, NCC, commesse e commessi, insomma quanti contribuiscono a tenere in piedi l’intero indotto del turismo sul territorio. I lavoratori scesi in piazza chiedono “dignità”, le proteste non sono indirizzate solo verso il Governo e la Regione, ma soprattutto verso le amministrazioni comunali, perché si adoperino per creare un fondo per gli stagionali. Nella piazza c’è stata una forte adesione alla protesta di tutte le categorie, che rappresentano le varie tipologie di lavoratori. Dalla Costiera Amalfitana fa eco la protesta degli stagionali in Piazza Municipio, ad Amalfi. Seguono le immagini e i video realizzati dalla nostra redazione.

Sorrento protesta degli "invisibili" in Piazza Sant'Antonino