Sorrento, housing sociale Atigliana: il Consiglio di Stato boccia il ricorso del Comune

Housing sociale al posto dell’agrumeto e di alberi di ulivo: il Consiglio di Stato boccia il ricorso dei costruttori e del Comune, ecco tutta la vicenda riportata da Dario Sautto per Il Mattino. Al posto dei limoni di Sorrento per il Comune si potevano costruire tre palazzi residenziali, ma arriva ancora uno stop dai giudici. La nuova edilizia era prevista nel cuore della Penisola Sorrentina, in un quartiere praticamente «gemello» di quello di Sant’Agnello finito sotto sequestro dallo scorso febbraio perché secondo l’accusa costruito in violazione del Piano urbanistico territoriale della Penisola Sorrentina. Stavolta, ad essere bocciato è il progetto di housing sociale in località Atigliana, con i permessi rilasciati dal Comune di Sorrento.

Il Tar, su ricorso presentato dal proprietario di un terreno confinante assistito dall’avvocato Francesco Saverio Esposito, aveva ritenuto impossibile costruire in quella zona, sottoposta ai vincoli del PUT. Anche le osservazioni presentate dalla Città Metropolitana avevano convinto i giudici amministrativi di primo grado, che avevano bocciato già nel 2018 il progetto di 48 appartamenti in 3 edifici di 4 piani. Il nuovo ricorso presentato dai costruttori la Cooperativa Edilizia Penisola Sorrentina (CEPS) è stato discusso a marzo e vedeva il Comune di Sorrento accanto agli imprenditori, decisi a sostituire un frutteto «non curato» con una colata di cemento. Questo in virtù dei permessi a costruire rilasciati dallo stesso ente sorrentino con l’equiparazione «tecnica» tra edilizia sociale e pubblica per la sosituzione di vani malsani o sovraffollati, da realizzare in zona C del PUC, dove invece sono previsti solo interventi di natura economica e popolare. Nella sentenza emessa ieri dal quarta sezione del Consiglio di Stato, i giudici hanno respinto il ricorso di cooperativa e Comune, accogliendo la tesi del proprietario di un terreno sostenuto dalla stessa Città Metropolitana.

In discussione era finita la legittimità del permesso di costruire convenzionato per la realizzazione di un intervento edilizio di housing sociale, rilasciato dagli uffici comunali di Sorrento. Una situazione identica a quella vissuta a Sant’Agnello, invece passata indenne al vaglio dei tribunali amministrativi e finita nel mirino della Procura di Torre Annunziata dopo l’ennesimo esposto dettagliato. Con l’approvazione del Piano Casa del 2009, un anno dopo era arrivata la prima bozza di progetto al comune di Sorrento per destinare l’area a «edilizia sociale residenziale finalizzata ad incrementare l’offerta abitativa per giovani coppie, famiglie in difficoltà». La variante successiva prevedeva «costruzioni di residenze per sanare situazioni di alloggi malsani o sovraffollati» che sul territorio di Sorrento difficilmente possono essere individuati. Con il cambio di compagine societaria l’iter amministrativo si è concluso con la delibera di giunta del 28 marzo 2015 che ha approvato la convenzione. Dalla Città Metropolitana erano arrivate delle osservazioni: non era determinato il numero di appartamenti popolari da destinare a edilizia residenziale e dunque da cedere gratuitamente al Comune. Dunque, niente case popolari, unica eccezione tecnica che avrebbe permesso un minimo di speculazione edilizia.