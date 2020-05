Sorrento. Gli albergatori si confrontano con i colleghi di Wuhan in Cina sui protocolli per aprire . Una bella idea questa La sicurezza sanitaria negli alberghi nel dopo Covid-19. Un obiettivo sul quale stanno lavorando le associazioni di categoria dell’industria dell’ospitalità. In attesa delle determinazioni delle istituzioni, ieri mattina, si è sviluppato un dibattito a distanza tra il presidente nazionale delle «Chiavi D’Oro»-Faipa, la Federazione delle Associazioni italiane dei portieri d’albergo e front office, Mauro Di Maio dell’Hilton Sorrento Palace, con i colleghi cinesi di Wuhan. L’iniziativa, attuata in video conferenza, è stata realizzata grazie al referente in Italia, Marco Bulferetti ed al presidente delle Chiavi d’oro Cina, John Sun. «La necessità di ripartire al più presto spiega Di Maio – rendendo gli alberghi luoghi sicuri per i dipendenti e per gli ospiti, ci hanno indotto a chiedere aiuto ai colleghi cinesi che queste procedure le adottano secondo i più rigidi canoni sanitari», ne parla oggi Il Mattino a firma di Carla Cataldo e Antonino Siniscalchi.

LE MODALITÀ

Prima di entrare in albergo gli ospiti trovano posizionati fuori dall’albergo tappeti imbevuti di sostanze sanificanti. Fondamentale è l’uso della applicazione con «QR», code governativa, tanto discussa in Italia, per verificare se una persona può accedere liberamente in albergo (colore verde) o meno (colore rosso). La temperatura corporea viene misurata come in aeroporto con «scan» non invasivi ed in alcuni casi anche con camere all’infrarosso poste dopo la prima rilevazione. «Operazioni sicure osserva ancora Di Maio – non invasive per l’ospite. In altri alberghi usano il termometro laser sui polsi. Il contatto fisico con il front desk è annullato e sostituito con mezzi di comunicazione, con app o di messaggistica veloce, seguiti sempre dal tocco umano. Insomma, non sostituiscono la persona con la tecnologia. Le camere vengono assegnate lasciandone 2-3 libere tra una e l’altra occupata». Le camere degli ospiti in partenza non vengono riassegnate nello stesso giorno. A sanificazione avvenuta, in media sono necessarie due ore per una stanza di 85 metri quadrati. Sarà occupata dopo almeno due giorni».

NIENTE BARRIERE

Le indicazioni assunte verranno illustrate a tutti gli operatori delle aziende ricettive del territorio nel corso di una videoconferenza. «Mi ha colpito aggiunge Di Maio – l’intervento di Gavin Liu, front Office manager dello Sheraton Grand Wuhan Hankou Hotel, che ha contribuito a consolidare le perplessità emerse sulle barriere da installare tra l’ospite e gli operatori al front office: No, we are not using any plexiglass at reception». A Wuhan, infatti, non usano barriere di plexiglass al front desk perché l’ospite deve sentirsi a casa e messo nelle condizioni di poter godere del soggiorno. «Una grande lezione di come le situazioni conclude Di Maio – anche le più difficili, si gestiscono con professionalità e sicurezza sia per i colleghi che per gli ospiti stessi. Lo fanno in Cina, lo possiamo e dobbiamo fare anche noi, al più presto, in Italia».

Intanto dal settore del turismo arriva un nuovo grido d’allarme. Bloccare o ridurre le imposte comunali, dall’Imu alla Tari, per il 2020, per provare a reggere all’urto della terribile crisi economica prodotta dalla pandemia: è la richiesta di Federalberghi Costa del Vesuvio alle amministrazioni comunali dei vari territori. Una richiesta fondata sulla «comprovata condizione di non utilizzabilità delle attività, derivanti dalle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica».