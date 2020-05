Sorrento. Giovanni Antonetti 7 anni fa, ma sembra ieri

Sorrento. 3 maggio 2020 età del coronavirus covid-19, 3 maggio 2013 Giovanni Giogiò Antonetti, paladino contro Boxlandia e l’illegalità, ci lasciò tragicamente a 33 anni. Coordinatore dell’Italia dei Valori, sezione Penisola Sorrentina, da sempre attivissimo nella lotta per la legalità, in prima linea nella vita amministrativa della sua città. Centinaia le denunce che inviava a Positanonews, e che noi puntualmente pubblicavamo. Si parlava di ricordarlo con un parco a Vico Rota, quel parco che, per molti, era il simbolo di Boxlandia, ma neanche una targa per un giovane avvocato attivista appassionato della politica e dei diritti civili che non va dimenticato. Lo ricordiamo ancora con Il post di Luigi De Rosa Libreria l’Indice

Cemento in giardino

Cemento

pietra grezza

fatta a pezzi

Cemento

calce viva

spenta con acqua

Cemento

arena e ghiaia

sassi e mattoni

Giardino

terra umida

semi lombrichi

Giardino

alberi frutti

limoni aranci

Giardino

suoni colori

sogni illusioni

Sorrento

box appartamenti

camere d’albergo

Giogiò

suoni colori

sogni illusioni

illusioni

illusioni

illusioni

di Luigi De Rosa

#NoichenonmolliamoinnomediGiò