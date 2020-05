Sorrento ( Napoli ) Sorrento in ginocchio per il Covid, rischio usura. Cuomo a Porta a Porta “Troppi commercianti in difficoltà”. Questa sera un servizio di “Porta a Porta” di Bruno Vespa con un intervento di Peppe Aversa titolare dello stellato ristorante “Il Buco” ed il sindaco Peppino Cuomo “Questa è una piccola città, in tanti mi hanno confidato le loro difficoltà”. Si parla del rischio di usura che diventa sempre più concreto per la mancanza di liquidità, poi alcuni operatori che si sono viste le bollette staccate . Insomma un momento davvero difficile per la città del Tasso. Speriamo che il Governo e la Regione Campania intervengono