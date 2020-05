Sorrento. Gai Ruoppo lascia L’Abate, era un simbolo per piazza Sant’Antonino

Carissimi amici,

è arrivato il momento di interrompere il viaggio che ho intrapreso con tanti amici e con migliaia, e dico migliaia, di clienti italiani e stranieri. Uso la scrittura perché, chi mi conosce, sa che è per me il mezzo più congeniale per salutare chi ha fatto parte della mia vita.

Come forse avrete sentito dire, oggi e per la prima volta dopo anni, non mi troverete al Ristorante L’Abate Sorrento. Ed è questa l’occasione per ringraziare tutti per le tante cose fatte insieme, la disponibilità e collaborazione che ho ricevuto: innanzitutto Sergio a cui non basta e non basterà mai un semplice grazie, poi Fabio, Francesco, Corrado, Giovanni, Benedetto, Luigi, tutti soci e fratelli protagonisti di mille battaglie e soprattutto mille vittorie.

Esprimo a tutti voi, con profonda gratitudine, un sincero augurio di un futuro ancor di più pieno di soddisfazioni, sia dal punto di vista professionale che personale. Vi lascio con sinceri sentimenti di orgoglio, per aver avuto il piacere di conoscervi, aver potuto lavorare con voi ed aver incontrato persone speciali provenienti da ogni angolo del mondo.

Sarei contento di restare in contatto con tutti e per coloro che lo desiderano, questa è la mia e-mail [sorrento70@virgilio.it].

Un abbraccio forte.