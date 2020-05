Sorrento. Gaetano Milano “Banco Alimentare ha erogato 1.300 pacchi spesa”

Sorrento. Ecco il post di Gaetano Milano presidente della Fondazione Sorrento che fa il punto della situazione

Il Banco Alimentare ad oggi ha distribuito circa 1300 pacchi spesa per cui considerando la valenza settimanale degli stessi ,stiamo dando una mano a circa 600 nuclei familiari in difficoltà in questo periodo.Il numero inattesamente elevato dell’utenza e la entità delle contribuzioni da parte dei privati comporta due tipi di riflessioni e messaggi:1)per chi può chiediamo di attivarsi per acquistare prodotti da distribuire al banco.Il prodotto può essere acquistato ovunque,l’unico invito è quello di attenersi ai beni a più intenso consumo facenti parte dell’elenco scaricabile dal sito o prelevabile direttamente presso la sede del banco;2)il banco è stato creato per dare una mano a chi era in difficoltà in conseguenza della crisi Covid 19:in questa prima fase non abbiamo operato alcuna distinzione per chi ha fatto richiesta .Da oggi,stante la platea e le disponibilità,viene alleggerito il pacco-spesa dei titolari di pensione,dei single mentre restano esclusi coloro che,nel tempo a venire,dovessero accedere a buoni-spesa distribuiti dal Comune.Questo ci metterà nella condizione di durare più tempo,viste le dimensioni ed i tempi della crisi.Nel frattempo si rinnova l’invito a chi ha affinché non prenda e a chi pretende non avendone titolo:perde temp