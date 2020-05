Sorrento. Gaetano Milano “Assurdo caricare tutte le responsabilità per Covid ai datori di lavoro”. Inail chiarisca ad alberghi e ristoranti . Insomma in tutto questo bailamme, dopo oltre due mesi di lockdown, una settimana di fase 2, non è chiara ancora la ripartenza , mentre in altri paesi d’Europa si muovono, pur avendo subito il Coronavirus Covid-19 dopo di noi e più di noi, in qualche caso. Se Governo e Regione Campania hanno ben tenuto, salvo la Lombardia, la fase 1, ora dovrebbero sciogliere dei nodi al più presto, e non si tratta di valutazione politica pro o contro il Governo, ma di esigenze degli imprenditori e del mondo del lavoro. Molta confusione, incertezze, come abbiamo rilevato ieri su Positanonews TG , il servizio video sul web che portiamo avanti ogni sera dall’inizio della quarantena che potete vedere sui video su facebook in diretta con Salvatore Gagliano, il sindaco di Maiori Antonio Capone e il vice sindaco di Sant’Agnello Peppe Gargiulo. Non si possono trasformare ristoranti e alberghi in ospedali..

“Sono sconcertato ed ancor più pensieroso:in questa confusione generale viene fuori un elemento devastante ovvero l’inserimento del contagio da Covid tra gli infortuni sul lavoro.A parte la disquisizione tecnica che pure ci sta,l’inserimento evoca un acronimo non proprio felice:INAIL quale ente di controllo per gli infortuni sul lavoro.Questione già da giorni discussa ma ieri un Ministro della Repubblica a proposito delle riaperture ha detto”bisogna attendere le linee guida dell’Inail”.Credo vada spiegato al Ministro che se la loro idea è quella che si possa fare turismo trasformando le nostre aziende in tanti piccoli ospedali ,con medici ed infermieri (datori di lavoro e dipendenti)opportunamente bardati non ha capito niente,quindi se questa è l’idea ,vengano lui e gli altri scienziati al lavoro a fittarsi gratuitamente tutte le attività per otto mesi,ci coprano i costi fissi,paghino i nostri lavoratori e ci vediamo nel 2021.”

Si sono confuse le norme di precauzione con quelle di prevenzione. Il contagio tra dipendenti non deriva dalla mansione, dalla loro attività lavorativa. Ma purtroppo il Covid è considerato infortunio sul lavoro, da qui tutte le responsabilità civili e penali per il datore di lavoro.

A volte in totale buona fede si diffondono notizie parziali che immediatamente vengono sfruttate dai “bugiardi seriali” per ostentare conoscenze che non hanno pur di agitare dissenso nei confronti del Governo.

Anche questo post dell’amico Gaetano Milano, che ha posto un problema serio ma, mi scuserà, in maniera oltremodo allarmistica, è stato sfruttato per dire peste e corna del Governo senza approfondire o forse senza nemmeno conoscere la questione.

Non difendo il Governo ma amo le discussioni serie. Facebook mal si presta ad una discussione su una fattispecie così complessa, ma un paio di facili rilievi vorrei farli, sempre per invitare tutti a documentarsi un po’meglio.

Faccio notare che, indipendentemente dalla norma dell’art.42, comma 2 del DL 18/2020, le malattie infettive e parassitarie sono da sempre pacificamente inquadrate nella categoria degli infortuni sul lavoro, a cui si debbono logicamente ricondurre anche i casi di infezione da coronavirus.

Sicché non vedo lo scandalo, se non per volerlo vedere.

Peraltro, sotto il profilo della responsabilità datoriale – alla quale però, occorre non dimenticare si contrappone l’esigenza di sicurezza del lavoratore – dimostrare che l’infezione sia avvenuta “in occasione di lavoro” è tutt’altro che semplice. La prova cede a carico del lavoratore può dirsi che è quasi una “probatio diabolica”, essendo incerte le modalità del contagio e non sufficientemente certe le linee di diffusione del virus, anche nella considerazione che, come è noto, l’imprenditore è tenuto ad adottare le misure di sicurezza “secondo l’esperienza e la tecnica”.

Sottolineo quindi, perché sembra essere sfuggito, che la Circolare dell’Inail n. 13/2020 ha, in detto solco, chiarito che la copertura assicurativa è riconosciuta al lavoratore a condizione che la malattia sia stata contratta durante l’attività lavorativa e che l’onere della prova è a carico dell’assicurato.

Certamente, fanno eccezione alcune categorie di lavoratori maggiormente esposti, come gli operatori sanitari, gli operatori dei front-office, i cassieri e gli addetti alle vendite/banconisti, per i quali vige una presunzione semplice di contagio d’origine professionale, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico dei datori di lavoro.

giusta la considerazione della malattia professionale da me impropriamente definita infortunio sul lavoro così come è pacifico il principio dell’onere probatorio anche se questo presuppone un contenzioso che nessuno vuole affrontare.Tuttavia ciò che contesto e non condivido è la scelta di affidare le linee Giuda allo stesso INAIL ente di controllo