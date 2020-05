Sorrento, Francesco Schisano sul turismo: “Dobbiamo salvare il salvabile” – ESCLUSIVA

Positanonews ha sentito in esclusiva Francesco Schisano, Presidente dell’associazione ristoratori di Sorrento, che è anche titolare di uno stabilimento balneare, che ci ha raccontato com’è la situazione attuale. “Il problema non è il numero di posti per i lettini, con la situazione che c’è bisogna pensare a chi viene e quando viene in Penisola Sorrentina: il mio primo pensiero è per la sicurezza – ci spiega Schisano – nel mio caso passo da 300 a 100 lettini, ed è quello che spero di riuscire a fare per il momento. Poi se il virus si allenta, si allenteranno sicuramente anche le misure di sicurezza”.

“Tutti noi a Sorrento stiamo cercando di aprire in sicurezza, cercare di salvare il salvabile per quest’anno, salvare il salvabile per l’azienda e per i lavoratori, cercare di fare almeno il minimo – aggiunge il presidente dei ristoratori sorrentini – ma se gli aerei non partono, il turismo come fa a partire? Noi possiamo lavorare quel minimo che c’è, cercando di andare avanti pensando al 2021. Questo è il nostro spirito. Quindi non vedo tanto il problema nelle misure di salvaguardia, dobbiamo in questo momento avere molta pazienza. La pazienza è la virtù dei forti e bisogna essere operativi e lavorare”.