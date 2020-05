Sorrento. Fattorusso “Una passeggiata tra amici, una leggerezza , ma è da criminalizzare?”

Sorrento. Tutti a farsi moralisti e a far attacchi politici , l’ex assessore Raffaele Apreda, Marzuillo consigliere comunale e il candidato sindaco immortalati metre passeggiano a Crapolla in gruppo senza mascherine sta diventando un tormentone , con i divieti per il coronavirus covid-19, ma c’è chi si chiede se è da criminalizzare come il fotografo Tonino Fattorusso “E’ stata una leggerezza fare la foto ma ti assicuro che quella passeggiata non si può certo fare con la mascherina ti invito a passeggiare per il Corso Italia oppure a piazza Vittorio Veneto il sabato e la domenica per vedere tantissime persone senza maschera e a distanza non di sicurezza a fumare non diamo più di quello che è stata una passeggiata tra amici.. forse è stata la prima uscita fra amici dopo mesi, sembravano liceali.. E’ umano anche sbagliare e la gogna pubblica la conseguenza, una leggerezza del genere basta a giudicare una persona in toto?