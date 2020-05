Sorrento. Ennesimo successo per l’Avv. Luigi Alfano che consegue il Master di II livello in “Criminologia e diritto penale”

Oggi l’avvocato Luigi Alfano raggiunge un altro importantissimo traguardo conseguendo il Master di II livello in “Criminologia e diritto penale. Analisi criminale e politiche per la sicurezza urbana” presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Universita degli Studi di Napoli “Federico II” con il voto di 105.

La tesi presentata dall’Avv. Alfano è incentrata sugli “Atti persecutori” e, a causa dell’emergenza Covid-19, la discussione è avvenuta di remoto.

Dopo un percorso lungo quattro anni, fatto di esami ed esperienza formativa sul campo, conciliando con sacrificio studio e lavoro, l’Avv. Alfano ha portato a termine questo suo impegnativo ciclo di studi ed a breve si iscriverà nell’Albo dei Criminologi.

Un bellissimo e meritato successo per un professionista come lui che ha fatto della legge non un semplice mestiere ma una vera e propria passione che lo ha portato a raggiungere traguardi importanti a livello lavorativo ed umano.

L’Avv. Luigi Alfano ha voluto dedicare il conseguimento del Master ai suoi genitori che lo hanno sempre incoraggiato e supportato nel suo percorso di studi e nelle sue scelte professionali. Ma una dedica speciale ha voluto farla a tutte le vittime, tante purtroppo, che ancora attendono giustizia.

Formuliamo i migliori auguri all’Avv. Alfano per questo suo ennesimo successo, onorati di avere in penisola sorrentina un professionista di alto livello e di grande competenza come lui.