Sorrento e Penisola, Decreto Rilancio e stagionali: ennesimo controsenso

“Ennesimo controsenso dell’ennesimo Decreto… “Rilancio”… ma di cosa?”, lo scrive sui social Giovanna Favoloro, funzionaria Caf Cia di Sorrento, che mette in evidenza le falle di una situazione che sta penalizzando soprattutto la nutrita schiera di lavoratori stagionali, che sono il propulsore dell’economia dell’economia turistica in Penisola Sorrentina.

“Categorie come questa che non sono del turismo ma che lo fanno nei fatti e che fanno dell’accoglienza una parola d’ordine, sono completamente ai margini – afferma Favoloro – Persone che per 6 mesi all’anno lavorano senza orario, senza riposo settimanale, macinando kilometri di asfalto, con famiglie a carico e affitti da pagare, beffati da un codice ateco e da uno “stagionale NO”…

E poi c’è il ragazzo diciottenne che magari ha fatto il bagnino stagionale solo il mese di agosto (con tutto il rispetto per i bagnini) e che si ritrova con bonus statale e bonus regionale🙄…che non quantifico x decenza!

Forse sono Voti che non servono??! #siamopropriomessimale”