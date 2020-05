Sorrento, domani interruzione corrente e acqua: l’ira dei commercianti costretti a richiudere

Sorrento. “Abbiamo appena riaperto e già ci costringono a stare mezza giornata senza corrente elettrica e per un lasso di tempo ancora maggiore senza acqua: È assurdo”. Si scatena l’ira di gran parte dei commercianti ed esercenti sorrentini che domani saranno costretti a chiudere ancora. Dopo appena un giorno dalla riapertura e già si vedono comparire davanti gli avvisi di e-distribuzione e Gori che annunciano per domani, mercoledì 20 maggio, lo stop all’erogazione, per molte ore, tanto di energia elettrica, quanto di acqua potabile.

In particolare, per quanto riguarda la corrente, il blackout è programmato per la fascia oraria compresa tra le 9:00 e le 13:30 ed interesserà parte di via degli Aranci, largo Parsano Vecchio, via Sersale, corso Italia e piazza Antiche Mura. L’azienda, nell’avviso distribuito a residenti e titolari di attività rende noto che si tratta di lavori agli impianti.

L’erogazione idrica, invece, sarà sospesa dalle 8:00 alle 16:00 a diverse utenze di via Rivolo Sant’Antonio, via Capo, prima traversa via Capo, via Sorelle De Gennaro, via del Mare e di via degli Aranci.

“Non è concepibile – affermano i negozianti -. Vorremmo sapere perché questi lavori non si fanno di notte quando non creerebbero disagi a nessuno? E perché l’amministrazione comunale quando riceve comunicazione da parte delle aziende non organizza gli interventi in modo da non creare problemi a chi ora ha solo bisogno di lavorare?”.