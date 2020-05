Sorrento dice addio a don Giuseppe Aprea, parroco di Casarlano. Oggi i funerali

È tornato alla casa del Padre, domenica 10 maggio 2020, don Giuseppe Aprea, sacerdote della nostra arcidiocesi. – scrivono sul profilo facebook dell’Arcidiocesi Sorrento – Castellamamare.

Nato a Sorrento il 2 agosto del 1950 è stato ordinato sacerdote il 29 novembre 1974. Ha svolto i suo ministero pastorale come insegnante di Religione nelle scuole, per alcuni anni è stato parroco presso la parrocchia Santa Maria di Casarlano di Sorrento poi rettore della Cappella di San Pietro a Mele in Sorrento e Cappellano delle Suore Oblate del Bambin Gesù.

Le Esequie saranno celebrate oggi, lunedì 11 maggio alle ore 16:00, presso il Cimitero di Sorrento.

Le più sincere condoglianze dalla redazione di Positanonews a tutti i cari di don Giuseppe per la triste perdita.