Sorrento. Depredare le tombe delle sorelle De Gennaro, benefattrico dell’Ospedale

Sorrento. Lascia sgomento è lo stato in cui vige la tomba delle sorelle De Gennaro, benefattrici dell’ospedale di Sorrento, ridotta ad una grezza struttura di cemento. La cappella dove giacciono le spoglie delle due sorelle De Gennaro, situata all’altezza del cappellone centrale sulla sinistra, un tempo era tenuta in uno stato regale, quasi a rinnovare l’infinita riconoscenza per aver donato a Sorrento una struttura ospedaliera. Oggi invece, la ritroviamo spoglia e anonima, ridotta così da qualche usurpatore che ha rubato tutti i rivestimenti di marmo, lasciando di quello sfarzo solo uno sbiadito ricordo. Un gesto irrispettoso che oltraggia la memoria di chi alla città di Sorrento, o meglio, ai suoi cittadini ha lasciato tutto, al quale si dovrebbe porre rimedio. Delle sorelle De Gennaro non è dato conoscere il loro nome di battesimo, ma ci basta sapere che loro, insieme al marito di una delle due, mentre l’altra era nubile, sono i benefattori dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia che è andato a sostituire quello che era poco più di un ambulatorio. L’attuale struttura, eretta su sei livelli, è stata realizzata grazie al notevole patrimonio che, alla morte dell’uomo, la moglie, che non ebbe figli, e la sorella donarono a favore dell’ospedale civile di Sorrento. All’epoca dei fatti, gli enti ospedalieri e sanitari non godevano di personalità giuridica, quindi fu il comune di Sorrento ad occuparsi della vendita dei cespiti per l’ampliamento del nuovo ospedale, inoltre, il patrimonio risultò anche più del necessario, al punto che restò invenduto un palazzo su Corso Italia che, si pensò di affidare all’Asl, ma che invece è tutt’oggi di proprietà del comune. Di fronte all’impagabile generosità di questi benefattori, l’ente di Piazza Sant’Antonino potrebbe farsi carico della riqualificazione del loculo delle due sorelle De Gennaro, ricambiando l’affetto che è stato dimostrato alla città. (Cristina Gargiulo)

Le condizioni a ieri della tomba. Una vergogna per le amministrazioni comunali degli ultimi decenni!

