Sorrento. Da martedì 2 giugno riapre il mercato rionale settimanale

Sorrento. Dopo la sosta forzata legata all’emergenza Covid-19 a partire da martedì 2 giugno, riapre il mercato rionale settimanale in via San Renato. A stabilirlo una’ordinanza del sindaco Giuseppe Cuomo con la quale si disciplina anche l’accesso al sito, al fine di garantire la salute del personale e dell’utenza, con l’adozione di tutte le misure necessarie al contenimento del contagio da Codiv-19. Ai mercatali è stato chiesto di realizzare tutta la segnaletica occorrente, di dotarsi di tendoni di tela divisori tra le postazioni, contingentando l’accesso all’area del mercato ad una massimo di 400 clienti. Penisolaverde provvederà alla sanificazione dell’area, mentre sarà vietato l’ingresso agli spuntisti, ovvero di quegli operatori che, non essendo titolari di concessione di posteggio, aspirano ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall’operatore in concessione o non ancora assegnato.