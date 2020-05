Sorrento. Ecco cosa ci ha insegnato il periodo di quarantena nella riflessione di Rosario Lotito (M5S): “Mai più così…”

Condividiamo il post pubblicato da Rosario Lotito, esponente locale del Movimento 5 Stelle, sul suo profilo Facebook

MAI PIU’ COSI’….

La fase 2 è iniziata e si spera ci porti verso l’uscita da questa pandemia che ci ha costretti a stare chiusi in casa. Macchine e moto ferme nei garage, aerei negli hangar, navi nei porti, industrie ferme, uno scenario visto solo nei film ma improvvisamente divenuto realtà. Ma dopo le prime settimane di panico e sconcerto ci siamo accorti che l’aria che respiravamo era diventata più pulita, di notte le stelle erano più brillanti, il mare trasparente perfino nel porto di Napoli, il Sarno, uno dei fiumi più inquinati d’Europa, limpido, delfini saltare giocosi fuori dall’acqua e animali che girovagavano liberi per le nostre strade.

Ma da appena un giorno dalla fine del lockdown il fiume Sarno è tornato ad essere il fiume dei veleni, con le sue acque torbide e maleodoranti e tra un po’ tutto tornerà come prima.

La parola più usata in questo periodo è Ripartire “ def. rimettersi in moto dopo una sosta”, ma ripartire con gli stessi presupposti di prima che vivessimo questa questa sosta forzata è da folli, una ripartenza che di sicuro ci condurrà verso il baratro. Ritengo che invece PARTIRE “def. Iniziare un movimento di allontanamento; mettersi in viaggio” sia più idonea, PARTIRE, allontanarsi da tutto ciò che ci ha condotto a questo, che ci ha condotto verso un mondo che si sta ribellando, oramai insofferente, alle nostre deleterie azioni nei suoi confronti.

Bisogna necessariamente far tesoro da questa esperienza, abbiamo costatato che possiamo lavorare anche da casa, che possiamo fare a meno dei supermercati aperti la domenica, che possiamo camminare a piedi o in bici, che possiamo rinunciare alla macchina e che per fare compere possiamo benissimo rivolgerci ai negozi sotto casa.